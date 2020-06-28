​В Таджикистане выявили свыше 50 новых случая заражения коронавирусом

В Таджикистане за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.

Как сказал собеседник агентства, с 30 апреля в Таджикистане выявлено 5 799 человек с диагнозом COVID-19.

По его словам, от этой болезни на вечер субботы в стране вылечился 4 391 человек (75,7%), скончались 52. Он добавил, что сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 278 пациентов с диагнозом "коронавирус", за последние сутки 60 человек, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны после выздоровления.