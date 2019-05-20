В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных - ОБНОВЛЕНО

В колонии строгого режима на западе Таджикистана в воскресенье ночью вспыхнул бунт, сообщил РИА Новости замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Погибли 29 заключенных. По его словам, "с восемью из них заключенные расправились сами".

Также во время бунта погибли три охранника.

Колония находится в городе Вахдат, в 15 километрах юго-восточнее Душанбе. В ней содержатся порядка 1500 заключенных.

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Двое сотрудников колонии строгого режима в пригороде столицы Таджикистана были убиты в результате беспорядков в этом пенитенциарном учреждении в воскресенье вечером.

Об этом ТАСС сообщил источник в силовых ведомствах республики, передает Report.

"В колонии строго режима города Вахдат произошли беспорядки, которые начались 19 мая приблизительно в 21:00", - сказал собеседник. По его словам, для подавления бунта было применено оружие. Источник сообщил, что в результате беспорядков погибли как минимум двое сотрудников колонии. Другие подробности не сообщаются.

Сообщается, что автотрасса, ведущая к городу Вахдат, расположенному в 20 км от Душанбе, взята под усиленную охрану.

Речь идет уже о втором случае беспорядков в колониях Таджикистана за последние полгода. В ноябре 2018 года беспорядки произошли в колонии строго режима города Худжанд на севере Таджикистана. Тогда, по официальным данным, были убиты 21 заключенный и двое сотрудников колонии. Еще пять сотрудников колонии получили ранения.