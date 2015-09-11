​В Таджикистане уничтожили четырех боевиков Назарзоды

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Таджикистане ликвидировали четырех членов банды экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзоды.

Как передает Report, сейчас в республике проходит спецоперация.

По словам правоохранителей, за сутки арестовано 17 боевиков, трое сдались добровольно. Еще четверо были убиты во время вооруженного столкновения.

В МВД заявили, что изъято много оружия и патронов. Среди находок есть один пулемет.

Спецоперация проходит уже неделю. За это время задержаны около 100 боевиков.

Напомним, в Таджикистане задержали еще 7 сторонников генерала Назарзоды.