В Таджикистане террористов будут лишать гражданства

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Граждане Таджикистана, покинувшие родину ради вступления в террористическую организацию, будут лишены гражданства, следует из новой редакции закона республики "О гражданстве", ранее принятой депутатами обеих палат парламента страны, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник подписал новый закон, после его публикации в официальных СМИ на текущей неделе он вступит в силу.

"Лица из числа граждан республики автоматически будут лишены гражданства Республики Таджикистан, если они воюют в составе террористических организаций за рубежом", - сообщил ранее уполномоченный по правам человека Зариф Ализода, представлявший законопроект в парламенте страны.

Он не уточнил, будет ли это происходить по решению суда или по представлению генпрокуратуры.

По данным МВД Таджикистана, 519 граждан республики сейчас воюет на стороне "Исламского государства", еще около 150 погибли в ходе боев в Сирии и Ираке, 36 добровольно вернулись на родину и были освобождены от уголовного преследования. По неофициальным данным, на территориях, захваченных ИГ, сейчас находится не менее 2 тыс. граждан страны.