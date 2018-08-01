В Таджикистане создали спецподразделение для охраны туристов

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Власти Таджикистана создали при МВД специальное подразделение, которое будет заниматься обеспечением охраны туристов, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В задачи нового подразделения, которое создано при отделе по проблемам экологии МВД страны, входит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности туристов, предоставление им нужной информации, предотвращение преступлений среди туристов и в отношении них.

Отметим, что ранее в результате наезда автомобиля в Таджикистане погибли четыре иностранных туриста, ещё трое получили травмы.