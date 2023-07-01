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В Таджикистане сообщили, что стрелявший в аэропорту Кишинева скрывался от следствия

В Таджикистане сообщили, что стрелявший в аэропорту Кишинева скрывался от следствия Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана обвиняется в своей стране в похищении человека и скрывался от следствия.
Другие страны
1 июля 2023 г. 08:44
В Таджикистане сообщили, что стрелявший в аэропорту Кишинева скрывался от следствия

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана обвиняется в своей стране в похищении человека и скрывался от следствия.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана.

По ее данным, 23 июня 2023 года в Душанбе был похищен первый заместитель председателя "Ориёнбанка" Шухрат Исматуллоев, по этому факту было возбуждено уголовное дело и создана оперативно-следственная группа. "В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Таджикистана, который после совершения данного преступления бежал в Республику Молдова через Турцию, чтобы в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза", - говорится в заявлении.

По данным Генпрокуратуры, при пересечении госграницы Молдовы и попытке его задержания Ашуров, схватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта Кишинева, застрелил двоих и взял в заложники нескольких лиц. "При проведении антитеррористической операции Ашуров Р. К. был ранен и задержан", - уточнили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan Baş Prokurorluğu: Kişineuda atəş açan şəxs adam oğurluğunda ittiham olunur

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