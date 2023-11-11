В Таджикистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе столицы Таджикистана Душанбе.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе столицы Таджикистана Душанбе.

Как передает Report, по оценке Центра сейсмопрогностского мониторинга МЧС Узбекистана, который отслеживает землетрясения в Центральной Азии, сила толчков составила 4,3 балла.

"В 06:24 (05:24 - бакинское время) в Таджикистане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 38,42 градусов северной широты; 68,96 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,3. Глубина очага - 153 км", - говорится в сообщении.

В районе эпицентра расположен населенный пункт Балхи. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.