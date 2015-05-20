​В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Таджикистане в среду произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 08:31 по бакинскому времени, находился примерно в 130 км к востоку от Душанбе. Очаг залегал на глубине 10 км.

В таджикской столице подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд. Вместе с тем, по информации оперативной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям страны, сведений о разрушениях пока не поступало.