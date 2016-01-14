В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,2

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в таджикском Памире в районе высокогорного озера Сарез. Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Геофизической службе Национальной академии наук Таджикистана.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 377 км к востоку от Душанбе и 70 км от озера Сарез.

Землетрясение было зафиксировано в 00:38 мск. Сведений о разрушениях в сейсмоопасном районе Сарезского озера не поступало. Само озеро образовалось в 1911 году в результате разрушительного землетрясения.