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    В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,2

    По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 377 км к востоку от Душанбе

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в таджикском Памире в районе высокогорного озера Сарез. Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Геофизической службе Национальной академии наук Таджикистана.

    По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 377 км к востоку от Душанбе и 70 км от озера Сарез.

    Землетрясение было зафиксировано в 00:38 мск. Сведений о разрушениях в сейсмоопасном районе Сарезского озера не поступало. Само озеро образовалось в 1911 году в результате разрушительного землетрясения.

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