​В Таджикистане проходят парламентские выборы

Выборы в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана проходят в республике.

Как передает Report, голосование началось в 6:00 по местному времени (05:00 – бакинское время) в 3 412 избирательных участках.

Выборы в нижнюю палату парламента проводятся в республике каждые пять лет, за период независимости (с 1991 года) это шестые такие выборы. Граждане выберут 63 депутатов, из которых 41 избирается по одномандатному списку, а 22 - по партийным спискам.

В предвыборную гонку вступили семь партий: Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в одномандатных округах нужно набрать не менее 50% голосов избирателей. Предварительные итоги голосования будут объявлены центризбиркомом Таджикистана 2 марта.