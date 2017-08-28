В Таджикистане приняли закон, обязывающий носить национальную одежду

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправку в закон "Об упорядочении традиций и обрядов", обязывающий граждан носить национальную одежду, закон вступил в силу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

Ранее эту поправку приняла нижняя палата парламента Таджикистана. В поправке отмечается, что физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры - знать государственный язык и носить национальную одежду. За нарушение этого пункта закона предусмотрено наказание.

Местные эксперты считают, что с принятием этой поправки усилится начатая властями кампания против ношения хиджаба. Однако в комитете по делам женщин и семьи утверждают, что "в стране начата борьба не с хиджабом, а с ношением чуждых нарядов и с "непристойной" полуголой одеждой, противоречащей национальной культуре и религии таджиков".