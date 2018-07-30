В Таджикистане при наезде автомобиля погибли четверо иностранцев

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Автомобиль протаранил группу иностранных велосипедистов в Таджикистане, четверо из них погибли. Об этом в воскресенье, 29 июля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

«Неизвестный следствию водитель на автомашине совершил наезд на иностранных граждан-велосипедистов… на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобилист скрылся с места происшествия и сейчас ведутся его поиски, которые поставлены под особый контроль президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

О гражданстве погибших и пострадавших не сообщатся.