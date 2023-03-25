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В Таджикистане повреждены более 200 домов в эпицентре землетрясений

В Таджикистане повреждены более 200 домов в эпицентре землетрясений Более 200 жилых домов повреждены в районах, оказавшихся в эпицентре двух землетрясений, которые произошли в Таджикистане 23 марта.
Другие страны
25 марта 2023 г. 11:53
В Таджикистане повреждены более 200 домов в эпицентре землетрясений

Более 200 жилых домов повреждены в районах, оказавшихся в эпицентре двух землетрясений, которые произошли в Таджикистане 23 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили сегодня в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве страны.

"Всего на территории Горно-Матчинского района (Согдийской области) в результате стихийного бедствия было повреждено 144 дома, из которых два жилых дома разрушены полностью", - сообщили в пресс-центре по итогам работы районных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего разрушений выявлено на территории села Палдорак, где находился эпицентр землетрясений. Там повреждены 77 домов.

Кроме того, в Раштском районе выявлено 53 поврежденных жилых дома, а в сельских общинах Нурабадского района частичные повреждения получили 19 домохозяйств, уточнили в КЧС.

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