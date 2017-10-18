В Таджикистане поставили на учет всех представителей сексуальных меньшинств

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел и Генпрокуратура Таджикистана поставили на оперативный учет всех представителей сексуальных меньшинств, проживающих в стране, сообщает Report со ссылкой на CA-news.

Отмечается, что перепись представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств проходила в рамках операций с кодовыми названиями "Нравственность" и "Чистка". В перечне 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 женщин-лесбиянок.

На условиях анонимности один из сотрудников правоохранительных органов сообщил изданию, что геи и лесбиянки поставлены на учет из-за того, что они, "подвержены высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией и входят в группу уязвимых слоев населения в связи с частой сменой партнеров".