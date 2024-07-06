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В Таджикистане открыли новое здание правительства

В Таджикистане открыли новое здание правительства В Душанбе состоялась церемония открытия комплекса зданий Парламента и Правительства Таджикистана.
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6 июля 2024 г. 13:10

В Душанбе состоялась церемония открытия комплекса зданий Парламента и Правительства Таджикистана.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Таджикистан.

В церемонии приняли участие президент республики Эмомали Рахмон и председатель Китая Си Цзиньпин.

Президент Таджикистана подчеркнул, что здание парламента построено в рамках взаимовыгодного сотрудничества Душанбе и Пекина.

"Комплекс является отражением прочной дружбы, духа товарищества и добрососедских отношений народов Таджикистана и Китая", - сказал Рахмон.

В строительстве комплекса зданий приняли участие более 1500 местных и китайских рабочих и специалисты из 5 компаний.

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