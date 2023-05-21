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В Таджикистане от взрыва газового баллона пострадали 28 человек

В Таджикистане от взрыва газового баллона пострадали 28 человек Газовый баллон взорвался в одном из заведений общепита на рынке в Пянджском районе на юге Таджикистана, почти 30 человек получили ранения.
Другие страны
21 мая 2023 г. 14:15
В Таджикистане от взрыва газового баллона пострадали 28 человек

Газовый баллон взорвался в одном из заведений общепита на рынке в Пянджском районе на юге Таджикистана, почти 30 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В результате взрыва газового баллона на центральном рынке Пянджского района Хатлонской области пострадали 28 человек, которые госпитализированы в районную больницу", - говорится в заявлении. Уточняется, что восемь пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По данным пресс-службы, в Пяндж направлена группа специалистов Минздрава.

По данным МВД Таджикистана, взрыв произошел из-за несоблюдения правил техники безопасности при заправке баллона сжиженным газом.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistanın cənubunda qaz balonunun partlaması nəticəsində 28 nəfər xəsarət alıb

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