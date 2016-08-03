В Таджикистане обяжут перерегистрировать все сим-карты из-за угрозы терроризма

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Мобильные операторы в Таджикистане из-за угрозы терроризма будут обязаны перерегистрировать все проданные ранее сим-карты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам начальник управления регулирования связи Службы связи при правительстве страны Джонибек Дадоматов.

По данным Службы связи, на 1 июля текущего года количество зарегистрированных абонентов мобильной связи в республике составляет 10 миллионов, из которых 4,9 миллиона - активные абоненты. В последние годы в стране без предъявления каких-либо документов реализованы более 70% активных сим-карт операторов мобильной связи. Также сим-карты таджикских операторов мобильной связи свободно продавались на севере Афганистана.

Начальник управления отметил, что Служба связи приняла меры по недопущению использования сим-карт таджикских операторов мобильной связи террористическими группировками в Афганистане.

"Теперь сим-карты таджикских операторов мобильной связи можно использовать только на территории Таджикистана, никто не сможет ими воспользоваться на территории приграничных районов Афганистана", - сказал Дадоматов.