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В Таджикистане назвали сложной ситуацию на границе с Кыргызстаном

В Таджикистане назвали сложной ситуацию на границе с Кыргызстаном Ситуация на таджикско-кыргызской госгранице остается сложной.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 23:00
В Таджикистане назвали сложной ситуацию на границе с Кыргызстаном

Ситуация на таджикско-кыргызской госгранице остается сложной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, опубликованном в субботу.

"Ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана в этом регионе остается сложной", - сообщает пресс-служба.

Также сообщили, что пограничники Кыргызстана в обход договоренностей дважды обстреляли Ляхшский район.

"Вооруженные силы Кыргызстана проигнорировали условия и требования объявленного прекращения огня и 17 сентября 2022 года в 11:50 (10:50, бакинское время - ред.) открыли огонь из боевой техники "Град" с позиции Джонолойского района Ошской области Киргизии в сторону домов жителей села Тоджварон общины Сайлибобад Ляхшского района Таджикистана. В результате пострадали четыре жителя этого села, разрушено три дома", - говорится в сообщении.

В субботу в 14:30 (13:30) состоялась встреча представителей соответствующих ведомств двух стран, на которой стороны договорились о прекращении огня и нормализации обстановки, добавили ГКНБ Таджикистана.

"Но в 17:20 (16:20) и повторно в 18:10 (17:10) пограничники Кыргызстана, в нарушение договоренности, открыли огонь из всех видов тяжелого стрелкового оружия, групповой и боевой техники "Град" по населенным пунктам Ляхшского района Таджикистан", - говорится в сообщении.

В 19:00 (18:00) часов вечера стороны достигли очередной договоренности о прекращении огня, информирует ГКНБ Таджикистана. "Тем не менее, ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана в этом регионе остается сложной", - говорится в заявлении ведомства.

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