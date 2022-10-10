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В Таджикистане начались военные учения ОДКБ «Рубеж»

В Таджикистане начались военные учения ОДКБ «Рубеж» Учения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» начались на территории Таджикистана. Об этом сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт ОДКБ.
Другие страны
10 октября 2022 г. 23:26
В Таджикистане начались военные учения ОДКБ «Рубеж»

Учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» начались на территории Таджикистана.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт ОДКБ.

Во время учений военнослужащие отработают подготовку боевых действий и их ведение. Главный упор будет делаться на оттачивание навыков борьбы с незаконными вооруженными формированиями, которые пытаются проникнуть в страну – участницу ОДКБ.

Основная часть учений состоится 17-21 октября на полигоне Харбмайдон, что в 140 км к югу от столицы Таджикистана Душанбе. В учениях примет участие около 1000 человек и более 300 единиц военной техники, включая самолеты, вертолеты и БПЛА. Участники учений – страны Центральной Азии, а также оперативные группы объединенного штаба ОДКБ.

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