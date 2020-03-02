В Таджикистане на парламентских выборах победила правящая партия

Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана победила на парламентских выборах, набрав 50,4% голосов, и получила таким образом 12 мандатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные назвал председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода на брифинге по итогам голосования.

"Народно-демократическая партия Таджикистана на парламентских выборах набрала 50,4% голосов", - сообщил Б.Худоерзода.

По его словам, явка на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана составила 86,4%.