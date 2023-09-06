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В Таджикистане ликвидировали террористов, проникших из Афганистана

В Таджикистане ликвидировали террористов, проникших из Афганистана Три террориста, нарушив таджикско-афганскую границу, проникли на территорию Таджикистана и были ликвидированы спецслужбами республики при оказании сопротивления.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 08:39
В Таджикистане ликвидировали террористов, проникших из Афганистана

Три террориста, нарушив таджикско-афганскую границу, проникли на территорию Таджикистана и были ликвидированы спецслужбами республики при оказании сопротивления.

Как передает Report со ссылкой на национальное информагентство Khovar, об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана.

"В ночь с 29 на 30 августа 2023 года трое членов международной террористической организации с целью совершения террористического акта на территории Республики Таджикистан в преддверии Дня государственной независимости незаконно пересекли линию таджикско-афганской границы на охраняемом участке, прилегающем к селению Кеврон дарвазского направления (Дарвазский район Горно-Бадахшанской автономной области республики – ред.). В результате контртеррористической операции трое членов террористической группы были ликвидированы", - говорится в заявлении комитета.

По данным госкомитета, спецгруппа взяла под наблюдение маршруты передвижения террористов, 5 сентября боевики были окружены и убиты. В результате оперативно-следственных мероприятий выяснено, что все террористы являлись членами группировки "Джамаат Ансарулла" и находились в розыске, на них были заведены уголовные дела по статьям УК Таджикистана за незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории других государств.

Кроме имеющегося при себе оружия, террористы заранее переправили из Афганистана и разместили в схронах крупную партию вооружения, боевой амуниции и взрывчатых веществ, деньги и средства связи для осуществления террористических актов, а также блокноты с записями, схемами и картами, инструкциями об использовании взрывчатых веществ, способах их закладки, информацией о местах массового скопления людей, расположении правительственных зданий и учреждений. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistanda terror aktı törətmək istəyən şəxslər məhv edilib

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