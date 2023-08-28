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В Таджикистане из-за сильных дождей погибли 13 человек

В Таджикистане из-за сильных дождей погибли 13 человек В результате сильных дождей, которые прошли в воскресенье в нескольких районах Таджикистана, погибли 13 человек.
Другие страны
28 августа 2023 г. 09:18
В Таджикистане из-за сильных дождей погибли 13 человек

В результате сильных дождей, которые прошли в воскресенье в нескольких районах Таджикистана, погибли 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе президента страны Эмомали Рахмона.

"Вчера из-за сильных дождей в городе Вахдат и районе Рудаки произошло стихийное бедствие, в результате которого погибли 13 человек, в том числе 11 человек в городе Вахдат и 2 человека в районе Рудаки", - говорится в сообщении.

Э.Рахмон выразил соболезнования семьям погибших и поручил премьер-министру страны, Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и другим структурам оказать помощь семьям лиц, погибших в результате стихийного бедствия, и принять срочные меры по ликвидации последствий ЧП.

Сильный дождь в Душанбе и других районов страны прошел в воскресенье, он привел к подтоплению дорог и сходу селей. В частности, как сообщили в обслуживающей дороги в республике компании IRS, сель сошел на дорогу Душанбе - Чанак, в результате инцидента было повреждено несколько автомобилей, а трасса оказалась перекрыта. На месте работает техника для расчистки дороги. Очевидцы в социальных сетях также выложили видеозаписи из районов Таджикистана и из столицы, на которых видны подтопления дорог.

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