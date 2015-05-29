В Таджикистане из-за ИГ закрыт доступ к "Одноклассникам" и "ВКонтакте"

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Таджикистане служба связи заблокировала доступ к соцсетям "Одноклассники" и "Вконтакте" из-за возможного размещения в них видеообращения сторонника "Исламского государства", командира таджикского ОМОНа полковника Гулмурода Халимова, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы получили от службы связи распоряжение закрыть доступ к сайтам odnoklassniki.ru и vk.com, а также к сайту Азия-Плюс news.tj, что нами и было сделано", - сообщил руководитель одного из интернет-провайдеров на условиях анонимности.

По словам главы ассоциации интернет-провайдеров Таджикистана Асомиддина Атоева "служба связи уже давно не сообщает причины блокировок сайтов, но могу предположить, что все это связано именно с обращением Гулмурода Халимова. Убежден, что блокировка сайтов не является путем выхода из ситуации".

В появившемся накануне в соцсетях видеобращении высокопоставленного командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова на фоне пальм и бородатых вооруженных людей он объявляет, что воюет в Сирии за установление законов шариата.