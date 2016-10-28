В Таджикистане из-за аварии обесточено 90% территории республики - ДОПОЛНЕНО

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Из-за аварии в энергосистеме обесточено почти 90% территории Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в энергохолдинге "Барки Точик".

Причины аварии выясняются.

По предварительным данным, неполадки произошли на Нурекской ГЭС, расположенной в 100 километрах восточнее Душанбе.

Обесточены все правительственные здания, государственное телевидение и радиостанции. Отмечается, что аэропорт Душанбе, а также станции мобильной связи работают без перебоев благодаря генераторам. Отключения произошли также в городах Худжанд, Курган-Тюбе и Куляб.

На улицах Душанбе возникла паника. Причины отключения электричества до сих пор не установлены.