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    В Таджикистане из-за аварии обесточено 90% территории республики - ДОПОЛНЕНО

    Причины аварии выясняются

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Из-за аварии в энергосистеме обесточено почти 90% территории Таджикистана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в энергохолдинге "Барки Точик".

    Причины аварии выясняются.

    По предварительным данным, неполадки произошли на Нурекской ГЭС, расположенной в 100 километрах восточнее Душанбе.

    Обесточены все правительственные здания, государственное телевидение и радиостанции. Отмечается, что аэропорт Душанбе, а также станции мобильной связи работают без перебоев благодаря генераторам. Отключения произошли также в городах Худжанд, Курган-Тюбе и Куляб.

    На улицах Душанбе возникла паника. Причины отключения электричества до сих пор не установлены.

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