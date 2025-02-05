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В Таджикистане экс-главу МИД приговорили к 27 годам тюрьмы

В Таджикистане экс-главу МИД приговорили к 27 годам тюрьмы Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего главу МИД Хамрохона Зарифи и ряд других политиков к заключению на срок от 18 до 27 лет по делу о попытке государственного переворота.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 15:03
В Таджикистане экс-главу МИД приговорили к 27 годам тюрьмы

Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего главу МИД Хамрохона Зарифи и ряд других политиков к заключению на срок от 18 до 27 лет по делу о попытке государственного переворота.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ASIA-Plus со ссылкой на источники.

Согласно информации, бывшего главу МИД Таджикистана Зарифи приговорили к 27 годам заключения, экс-депутата парламента и председателя Демократической партии Таджикистана Саидджафара Усмонзоду также к 27 годам, бывшего заместителя председателя демпартии республики, журналиста Ахмадшоха Комилзоду - к 18 годам, заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана, юриста Шокирджона Хакимова - также к 18 годам лишения свободы. Суд также постановил конфисковать имущество Зарифи и Усмонзода.

Уточняется, что Верховный суд засекретил процесс и официально его не комментирует.

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