В Таджикистане двое российских военных получили ранения

В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в МВД страны.

"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар — административном центре Хатлонской области, находясь вне части — в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", — рассказал собеседник агентства.

По информации МВД Таджикистана, нападавший состоит на учете в психиатрическом диспансере.

Раненых военнослужащих доставили в одну из больниц Душанбе. Информации об их состоянии нет.