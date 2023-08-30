В Таджикистане число погибших из-за ливней превысило два десятка

В Таджикистане число жертв от последствий сильных дождей и вызванных ими селей достигло 21 человека.

В Таджикистане число жертв от последствий сильных дождей и вызванных ими селей достигло 21 человека.

Как передает Report со ссылкой на "Азия-Плюс" , об этом сообщает пресс-центр Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве Таджикистана.

За прошедшие сутки были найдены тела двух человек в городе Вахдат и еще двух - в Варзобском районе, среди них - 40-дневный ребенок.

По состоянию на утро 30 августа, всего в городе Вахдат от стихии погибли 17 человек, в районах Рудаки и Варзоб - по два человека.

Тела переданы соответствующим органам для установления их личности.

Отметим, что в воскресенье в Таджикистане прошли сильные дожди, которые вызвали подтопления, сход селей и камнепады. Первоначально было известно о 13 жертвах стихийного бедствия, большинство людей погибли в городе Вахдате. В КЧС сообщали, что в нескольких районах республики заблокированы дороги, подтоплены дома и здания, грязевыми потоками повреждены десятки автомобилей