В связи со сбитым Турцией российским самолетом Пан Ги Мун призвал не допустить эскалации напряженности

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что серьезно обеспокоен инцидентом, связанным с российским самолетом, который был сбит турецкими военно-воздушными силами, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

«Пан Ги Мун призвал все соответствующие стороны принять срочные меры по де-эскалации напряженности», - заявил пресс-секретарь ООН, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь ООН «выразил надежду, что заслуживающий доверия и тщательный анализ инцидента поможет пролить свет на то, что произошло, и предотвратить повторение подобного в будущем».

«Я вновь хочу повторить, что Генеральный секретарь призывает все стороны, вовлеченные в военные действия в Сирии, особенно те, кто ведет воздушные кампании, укрепить оперативные меры, направленные на избежание непредвиденных последствий и сделать все возможное для защиты гражданского населения», - сказал пресс-секретарь ООН.

Он добавил, что сегодняшнее трагическое событие вновь свидетельствует о необходимости добиваться международного единства и сотрудничества в борьбе с воинствующим экстремизмом в регионе и прекращения трагического конфликта в Сирии.

Председатель Совета Безопасности в ноябре, посол Великобритании Мэтью Райкрофт также заявил, что произошедший инцидент должен заставить всех удвоить усилия по поиску политического выхода из сирийского кризиса и принять меры, которые помогли бы избежать подобных инцидентов в будущем.

Британский посол сказал, что готов созвать заседание Совета по этому вопросу, как только получит соответствующую просьбу от любого из его членов. Пока, по его словам, такой просьбы не поступало.