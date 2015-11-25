В связи со сбитым Турцией российским самолетом Пан Ги Мун призвал не допустить эскалации напряженности

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что серьезно обеспокоен инцидентом, связанным с российским самолетом, который был сбит турецкими военно-воздушными силами, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.
«Пан Ги Мун призвал все соответствующие стороны принять срочные меры по де-эскалации напряженности», - заявил пресс-секретарь ООН, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в Нью-Йорке.
Генеральный секретарь ООН «выразил надежду, что заслуживающий доверия и тщательный анализ инцидента поможет пролить свет на то, что произошло, и предотвратить повторение подобного в будущем».
«Я вновь хочу повторить, что Генеральный секретарь призывает все стороны, вовлеченные в военные действия в Сирии, особенно те, кто ведет воздушные кампании, укрепить оперативные меры, направленные на избежание непредвиденных последствий и сделать все возможное для защиты гражданского населения», - сказал пресс-секретарь ООН.
Он добавил, что сегодняшнее трагическое событие вновь свидетельствует о необходимости добиваться международного единства и сотрудничества в борьбе с воинствующим экстремизмом в регионе и прекращения трагического конфликта в Сирии.
Председатель Совета Безопасности в ноябре, посол Великобритании Мэтью Райкрофт также заявил, что произошедший инцидент должен заставить всех удвоить усилия по поиску политического выхода из сирийского кризиса и принять меры, которые помогли бы избежать подобных инцидентов в будущем.
Британский посол сказал, что готов созвать заседание Совета по этому вопросу, как только получит соответствующую просьбу от любого из его членов. Пока, по его словам, такой просьбы не поступало.
News DepartmentАвтор новости
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