44 зарубежных избирательных участка будут открыты в связи с выборами президента в Узбекистане

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В связи с президентскими выборами в Узбекистане 29 марта, будет создано 44 избирательных участка за рубежом.

Как сообщили Report в посольстве Узбекистана в Азербайджане, решение о создании избирательных участков за рубежом было принято на очередном заседании Центризбиркома Узбекистана.

Зарубежные избирательные участки будут действовать при представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах.

Напомним, что в посольстве Узбекистана в Азербайджане также будет открыт избирательный участок , на который 29 марта смогут прийти и проголосовать проживающие в Азербайджане граждане Узбекистана.

За президентское кресло поборются 4 кандидата от основных политических сил страны - действующий президент Ислам Каримов (от Либерально-демократической партии Узбекистана), Хатамжон Кетмонов (от Народно-демократической партии Узбекистана), Акмал Саидов (партия "Миллий Тикланыш) и Нариман Умаров (партия "Адолат").