Из-за визита Зеленского над Римом закроют воздушное пространство

Руководство Рима решило усилить меры безопасности в связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего над городом будет закрыто воздушное пространство.

Руководство Рима решило усилить меры безопасности в связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего над городом будет закрыто воздушное пространство.

Как передает Report , об этом пишет газета La Repubblica.

По данным издания, контроль с воздуха будет осуществляться с помощью вертолетов государственной полиции. Кроме того, в связи с визитом Зеленского усилят контроль на железнодорожных вокзалах, в аэропортах. Проверки также будут проходить на набережных вдоль реки Тибр.

Газета добавила, что полиция перекроет центр Рима.

Ожидается, что Зеленский прибудет в город рано утром 13 мая. Самолет главы украинского государства, вероятно, приземлится в аэропорту Чампино.