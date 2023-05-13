Из-за визита Зеленского над Римом закроют воздушное пространство

Руководство Рима решило усилить меры безопасности в связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего над городом будет закрыто воздушное пространство.
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По данным издания, контроль с воздуха будет осуществляться с помощью вертолетов государственной полиции. Кроме того, в связи с визитом Зеленского усилят контроль на железнодорожных вокзалах, в аэропортах. Проверки также будут проходить на набережных вдоль реки Тибр.
Газета добавила, что полиция перекроет центр Рима.
Ожидается, что Зеленский прибудет в город рано утром 13 мая. Самолет главы украинского государства, вероятно, приземлится в аэропорту Чампино.