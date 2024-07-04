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В связи с ураганом "Берил" в мексиканском штате объявлен оранжевый уровень опасности

В связи с ураганом "Берил" в мексиканском штате объявлен оранжевый уровень опасности Власти мексиканского штата Кинтана-Роо объявили оранжевый уровень опасности на фоне приближающегося урагана "Берил".
Другие страны
4 июля 2024 г. 20:18
В связи с ураганом Берил в мексиканском штате объявлен оранжевый уровень опасности

Власти мексиканского штата Кинтана-Роо объявили оранжевый уровень опасности на фоне приближающегося урагана "Берил".

Как передает Report, об этом заявила губернатор мексиканского штата Мара Лесама в видеообращении, размещенном в соцсети Х.

"Ночью во всех муниципалитетах штата Кинтана-Роо объявлен оранжевый уровень опасности в связи с приближением урагана "Берил", - сказала она, добавив, что ураган представляет "высокую степень опасности".

Глава штата также призвала местных жителей соблюдать повышенные меры безопасности.

Лесама также сообщила об эвакуации жителей из опасных районов, а тем, чьи дома ненадежны, предложено на время отправиться в специально оборудованные убежища.

Согласно данным Национальной метеорологической службы, ураган "Берил" движется в сторону курортного города Тулум в штате Кинтана-Роо со скоростью 31 км/ч. При этом он ослаб до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона.

Ранее "Берил" прошел по карибскому региону. Жертвами удара стихии в восточной части Карибского бассейна стали семь человек. Три человека погибли в Гранаде, один - в Сент-Винсенте, трое - в Венесуэле.

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