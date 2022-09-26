В связи с похоронами Синдзо Абэ будут предприняты беспрецедентные меры безопасности

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые состоятся во вторник, находятся в центре внимания.

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые состоятся во вторник, находятся в центре внимания.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, поскольку власти стремятся избежать ошибок в обеспечении безопасности, которые были допущены при его убийстве в июле.

Абэ был застрелен с близкого расстояния человеком с самодельным пистолетом во время предвыборной кампании в городе Нара на западе страны. Этот поступок потряс страну, где насильственные преступления редки, а высокопоставленные лица обычно путешествуют лишь со скромной охраной.

Японские власти, включая премьер-министра Фумио Кисиду, признали, что причиной смерти Абэ стали недостатки в системе безопасности. Поскольку на похоронах в токийском Ниппон Будокан присутствуют десятки иностранных VIP-персон, они, похоже, не собираются рисковать.

Вот что известно о планах по обеспечению безопасности:

- Дороги вокруг места проведения похорон, которые начнутся в 14:00 по местному времени, будут перекрыты, а воздушное пространство будет ограничено в радиусе 46 км от места проведения похорон с понедельника по среду.

- Япония принимает максимальные меры безопасности, так как десятки тысяч полицейских, включая около 2 500 полицейских, прибывших в столицу со всей Японии, направлены для усиления безопасности в Токио.

- На мероприятие прилетят около 700 иностранных гостей, в том числе около 50 действующих или бывших лидеров.

- Среди VIP-персон - вице-президент США Камала Харрис, премьер-министры Австралии Энтони Албанезе, Индии Нарендра Моди и Сингапура Ли Сянь Лун, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук и президент Европейского совета Шарль Мишель.

- На церемонии будет задействовано более 1 000 японских военнослужащих, ожидается 4 300 гостей. Почетный караул произведет 19 холостых выстрелов из пушки в честь Абэ, а также выступит военный оркестр.

- Правительство планирует потратить на похороны 1,65 млрд иен (11,5 млн долларов), включая 800 млн иен на обеспечение безопасности и 600 млн иен на прием иностранных делегаций.