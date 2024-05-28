В связи с наводнениями в Армении со станции Санаин эвакуированы 137 жителей

Со станции Санаин в Армении в связи с наводнениями эвакуированы 137 жителей, 141 человек продолжает оставаться там

Со станции Санаин в Армении в связи с наводнениями эвакуированы 137 жителей, 141 человек продолжает оставаться там

Как передает Report , об этом сообщили в спасательной службе Армении.

Согласно информации, со станции Санаин в целом эвакуированы 137 жителей (5 из них 28 мая), 141 житель продолжает оставаться на станции., откачано 130 тонн воды.

"По положению на 17:00 28 мая в Лорийской и Тавушской областях осуществляются работы по исследованию населенных пунктов, поискам, оценке ущерба, откачки воды из подвалов, а также эвакуации и распределения продуктов питания", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 26 мая река Дебед в Лорийской и Тавушской областях вышла из берегов из-за проливных дождей, прошедших накануне вечером. В результате обрушились дороги, мосты, дома и автомобили оказались под водой.