Министр финансов Великобритании: В связи с Brexit некоторые компании приостановили свои инвестиции

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ "Британия готова с позиции силы противостоять тому, что нам готовит будущее. Я не хочу, чтобы Британия поворачивалась спиной к Европе или остальному миру". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн в своем первом официальном телеобращении после проведения референдума, на котором жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза.

Осборн отметил, что стране предстоит "нелегкий путь", но Британия, по его словам, "готова ко всему".

Министр признал, что некоторые компании в связи с голосованием за Brexit приостановили свои инвестиции, а также принятие решений по найму персонала. По его словам, экономике страны неизбежно придется приспосабливаться к новой реальности.