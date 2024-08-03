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В Светлогорске более 30 детей отравились в детском лагере

В Светлогорске более 30 детей отравились в детском лагере В Светлогорске Калининградской области РФ 32 ребенка получили кишечную инфекцию в детском лагере.
Другие страны
3 августа 2024 г. 14:09
В Светлогорске более 30 детей отравились в детском лагере

В Светлогорске Калининградской области РФ 32 ребенка получили кишечную инфекцию в детском лагере.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что региональное управление Роспотребнадзора приступило к эпидемиологическому расследованию и проведению противоэпидемических мероприятий по факту произошедшего.

По данным ведомства, всего признаки отравления зафиксированы у 32 детей, пятеро из них госпитализированы. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме, состоянию детей ничего не угрожает, заверили в службе по надзору.

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