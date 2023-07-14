В Свердловской области 16 человек заразились менингококковой инфекцией

В Свердловской области локализована вспышка менингококковой инфекции.

В Свердловской области локализована вспышка менингококковой инфекции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время в регионе 16 человек находятся под наблюдением специалистов, их состояние удовлетворительное, заразившиеся инфекцией вовремя обратились к медикам, что дало возможность вовремя выявить контактные лица.

Министр подчеркнул, что заразившиеся получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений инфекции.

"Вспышка локализована и пациенты идут на поправку", - отметил Мурашко.