В Свердловской области 16 человек заразились менингококковой инфекцией

В Свердловской области локализована вспышка менингококковой инфекции.
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По его словам, в настоящее время в регионе 16 человек находятся под наблюдением специалистов, их состояние удовлетворительное, заразившиеся инфекцией вовремя обратились к медикам, что дало возможность вовремя выявить контактные лица.
Министр подчеркнул, что заразившиеся получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений инфекции.
"Вспышка локализована и пациенты идут на поправку", - отметил Мурашко.