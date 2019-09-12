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В Сумгайыте домовладелец погиб в результате обрушения бетонного забора

​В Сумгайыте домовладелец погиб в результате обрушения бетонного

В Сумгаите произошел несчастный случай.

Как передает Report, Бабаев Мираяз Махаррам оглу, 1956 года рождения, погиб в результате обрушения бетонного забора.

Для обследования труп мужчины был передан по назначению.

По факту ведется расследование.

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