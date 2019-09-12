В Сумгайыте домовладелец погиб в результате обрушения бетонного забора

В Сумгаите произошел несчастный случай.
Как передает Report, Бабаев Мираяз Махаррам оглу, 1956 года рождения, погиб в результате обрушения бетонного забора.
Для обследования труп мужчины был передан по назначению.
По факту ведется расследование.
В Сумгаите произошел несчастный случай.
Как передает Report, Бабаев Мираяз Махаррам оглу, 1956 года рождения, погиб в результате обрушения бетонного забора.
Для обследования труп мужчины был передан по назначению.
По факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости