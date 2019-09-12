В Сумгайыте домовладелец погиб в результате обрушения бетонного забора

​В Сумгайыте домовладелец погиб в результате обрушения бетонного

12 сентября, 2019 22:06

https://report.az/storage/news/bd00edd613cda5a28a2a36b2a4ef5e15/c3551230-c5f5-4d5e-acd3-06ab51081f9b_292.jpg В Сумгаите произошел несчастный случай. Как передает Report, Бабаев Мираяз Махаррам оглу, 1956 года рождения, погиб в результате обрушения бетонного забора. Для обследования труп мужчины был передан по назначению. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.