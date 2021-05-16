В Суэцком канале начались работы по его расширению

Администрация Суэцкого канала объявила в субботу о начале работ по расширению и углублению русла, чтобы сделать эту важную водную артерию Египта полностью двусторонней.

Администрация Суэцкого канала объявила в субботу о начале работ по расширению и углублению русла, чтобы сделать эту важную водную артерию Египта полностью двусторонней.

Как передает информационный портал Al-Youm Al-Sabia, об этом сообщил ее глава Усама Рабиа.

Как пояснил Рабиа, работы в настоящее время ведутся к югу от Большого и Малого Горьких озер в районе южного входа в навигационный курс канала, приблизительно в том месте, где в марте застрявший поперек русла контейнеровоз Ever Given на шесть дней полностью блокировал движение судов. "Проект развития будет реализован в несколько этапов, - рассказал он. - Первая фаза включает реализацию проекта по дублированию канала с Малыми Горькими озерами".

По его словам, важность реализуемого проекта дублирования канала - в повышении его эффективности и сокращении времени прохождения канала для судов, а также в повышении коэффициента безопасности судоходства в южном регионе за счет увеличения площади примерно на 25% на участке в общей сложности в 40 км, который в настоящее время является односторонним.

Проект развития и навигационного курса канала нацелен на прокладку дополнительных 10 км на участке со 122-го км до 132-го км, что увеличит длину северного участка с 72 до 82 км, в южной части будет расширен и углублен 30-километровый участок, начиная от 132-го километра до 162-го километра канала.