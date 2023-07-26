В суде Ватикана потребовали свыше 7 лет тюрьмы для кардинала за растраты

Обвинитель в ватиканском трибунале, где идет процесс по делу о приобретении недвижимости в Лондоне с нарушениями и злоупотреблениями, потребовал наказания в виде 7 лет и трех месяцев тюрьмы для кардинала Анджело Беччу.

Обвинитель в ватиканском трибунале, где идет процесс по делу о приобретении недвижимости в Лондоне с нарушениями и злоупотреблениями, потребовал наказания в виде 7 лет и трех месяцев тюрьмы для кардинала Анджело Беччу.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA из зала трибунала.

Он обвиняется в мошенничестве, злоупотреблениях, предоставления ложной информации, коррупции, отмывании денег, обнародовании секретных документов. Всего для 11 фигурантов, проходящих обвиняемыми в этом процессе, запрошены в сумме 73 года тюремного заключения. Кроме того, прокурор требует взыскать с Беччу 14 млн евро. Приговор, по информации агентства, будет оглашен не раньше декабря.

Кардинал, который на момент заключения сделки, попавшей в поле зрения проверяющих финансовых органов папского города-государства, занимал пост заместителя госсекретаря Ватикана по общим делам, всегда отрицал свою вину. По заявлению его адвокатов, обвинение "не принимает во внимание ход процесса, который продемонстрировал абсолютную невиновность кардинала по всем пунктам обвинения". "Обвинение продолжает опираться на предположения, опровергнутые в ходе слушаний, и поддерживает тезис, оторванный от доказательств", - говорится в заявлении. Адвокаты кардинала будут добиваться полного оправдания своего подзащитного.

Судебный процесс по этому делу начался в Ватикане в июле 2021 года, а 11 обвиняемым, в том числе высокопоставленному прелату, вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, предоставление ложной информации, коррупция, отмывание денег, обнародование секретных документов.