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В Судане жертвами вооруженного нападения стали более 60 человек

В Судане жертвами вооруженного нападения стали более 60 человек Свыше 60 человек были убиты, еще 60 получили ранения в результате вооруженного нападения в суданской провинции Западный Дарфур
Другие страны
27 июля 2020 г. 05:45
В Судане жертвами вооруженного нападения стали более 60 человек

Свыше 60 человек были убиты, еще 60 получили ранения в результате вооруженного нападения в суданской провинции Западный Дарфур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном 26 июля заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Согласно сообщениям, более 60 человек были убиты и около 60 пострадали 25 июля в результате вооруженной атаки в деревне Мистри к северу от населенного пункта Бейда в Западном Дарфуре", - говорится в заявлении. По сведениям УКГВ, при нападении, которое совершили около 500 вооруженных людей, были сожжены дома местных жителей в разных частях деревни, а также рынок.

В Западном Дарфуре был введен локдаун (режим жестких запретов) в связи с резким ростом уровня насилия.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda silahlı hücum zamanı 60-dan çox insan öldürülüb
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