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В Судане жертвами наводнений стали почти 100 человек

В Судане жертвами наводнений стали почти 100 человек Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 99.
Другие страны
29 августа 2022 г. 01:34
В Судане жертвами наводнений стали почти 100 человек

Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 99.

Как передает Report, об этом заявил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местную службу безопасности.

По его данным, еще по меньшей мере 94 человека пострадали от стихийного бедствия.

22 августа телеканал Al-Hadath сообщал, что в результате наводнений погибли 83 человека, еще 30 получили травмы. Суданская армия перебросила в один из наиболее пострадавших штатов страны - Белый Нил - тяжелую технику, чтобы перекрыть каналы и предотвратить распространение наводнений.

Начавшиеся в Судане в мае проливные дожди привели к затоплению целых городов и заставили тысячи людей покинуть свои дома. Сильнее всего стихия затронула штаты Нагр эн-Нил, Северный Кордофан, Эль-Гезира, Южный Дарфур и Южный Кордофан, а также Белый Нил.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda daşqınlar nəticəsində 100-ə yaxın adam ölüb

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