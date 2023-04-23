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В Судане застрелили сотрудника посольства Египта

В Судане застрелили сотрудника посольства Египта Сотрудник египетского посольства в Судане получил огнестрельное ранение.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 13:41
В Судане застрелили сотрудника посольства Египта

Сотрудник египетского посольства в Судане получил огнестрельное ранение.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил МИД Египта.

"Один из сотрудников египетского посольства действительно получил огнестрельное ранение, что вновь подтверждает необходимость проявлять максимальную осторожность для обеспечения безопасности наших граждан и членов наших миссий в Судане", - говорится в заявлении ведомства.

Подробности инцидента не приводятся.

В египетском МИД также подчеркнули, что странам, число граждан которых в Судане превышает десять тысяч, необходим надежный и организованный процесс планирования безопасной эвакуации.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda Misir səfirliyinin əməkdaşı güllələnib

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