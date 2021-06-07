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В Судане задержали боевиков "Аль-Каиды", готовивших теракты в арабских странах

В Судане задержали боевиков "Аль-Каиды", готовивших теракты в арабских странах Девять боевиков террористической группировки "Аль-Каида" задержаны в Судане по обвинению в подготовке серии терактов в арабских государствах.
Другие страны
7 июня 2021 г. 13:26
В Судане задержали боевиков Аль-Каиды, готовивших теракты в арабских странах

Девять боевиков террористической группировки "Аль-Каида" задержаны в Судане по обвинению в подготовке серии терактов в арабских государствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил изданию Al-Sudani представитель управления по борьбе с терроризмом генпрокуратуры страны Ахмед Сулейман аль-Авад.

По его словам, террористы различных национальностей были арестованы в столице страны Хартуме. "Среди них есть обладатели сирийских паспортов, а также выходцы из Чада и Туниса, - указал аль-Авад. - Один из задержанных обвиняется в заговоре с целью нападения на иностранных туристов в Суссе и разыскивается компетентными органами Туниса".

Некоторые боевики, продолжил он, числятся в списках подлежащих аресту лиц Совета Безопасности ООН. "Как показало следствие, на родине их также обвиняют в организации и проведении террористических операций, - отметил представитель прокуратуры. - Некоторые из них нелегально въехали в Судан, чтобы пройти подготовку для совершения нападений против [стран] Персидского залива".

Как пояснил аль-Авад, расследование в отношении обвиняемых началось более двух месяцев назад и продолжается до сих пор. Он также сообщил, что ранее власти Судана уже получили запрос от генерального прокурора Объединенных Арабских Эмиратов с просьбой об их экстрадиции в страну.

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Версия на азербайджанском языке Ərəb ölkələrində terror aktları hazırlayan silahlılar Sudanda saxlanılıb

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