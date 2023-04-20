В Судане за время столкновений погибли более 600 человек

Более 600 человек погибли с начала столкновений 15 апреля между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в Судане.

Более 600 человек погибли с начала столкновений 15 апреля между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в Судане.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в четверг суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.

"В столкновениях в Судане погибли более 600 человек", - сказал глава Минздрава, слова которого привел телеканал Al Hadath. Ибрагим добавил, что в результате боевых действий в Хартуме серьезные повреждения получили 125 больниц.

Как отметил Ибрагим, в настоящее время "министерство сталкивается с большими трудностями в получении помощи из-за рубежа". По его убеждению, "если война затянется, страна будет страдать от заболеваний и распространения эпидемий".