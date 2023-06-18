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В Судане вступило в силу трехдневное перемирие

В Судане вступило в силу трехдневное перемирие Режим прекращения огня между суданской армией и силами быстрого реагирования (спецназ) вступил в силу 18 июня.
Другие страны
18 июня 2023 г. 08:00
В Судане вступило в силу трехдневное перемирие

Режим прекращения огня между суданской армией и силами быстрого реагирования (спецназ) вступил в силу 18 июня.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya, приводя выдержки из совместного заявления Саудовской Аравии и США, которые выступают посредниками между противоборствующими сторонами.

Режим прекращения огня вступило в силу в 06:00 по времени столицы Судана Хартума (08:00 по бакинскому времени).

Согласно документу, стороны вооруженного конфликта "пришли к согласию о перемирии сроком на 72 часа начиная с воскресенья". Стороны "согласились соблюдать гуманитарное перемирие, которое позволит доставлять помощь нуждающимся в ней во все районы страны".

На время перемирия армия и спецназ договорились "не применять авиацию, в том числе беспилотники, и прекратить обстрелы артиллерией". Стороны также обязались отказаться от "передислокации своих сил и взаимных атак".

Саудовские и американские посредники предупредили, что в случае нарушения объявленного перемирия "дальнейшие консультации с представителями суданской армии и спецназа, проходящие в саудовской Джидде, будут отложены".

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Версия на английском языке Sudan’s warring factions agree new 72-hour ceasefire
Версия на азербайджанском языке Sudanda üçgünlük atəşkəs qüvvəyə minib

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