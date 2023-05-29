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В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия

В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия Столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана возобновились в понедельник в столице страны за несколько часов до окончания срока действия семидневного гуманитарного перемирия.
Другие страны
29 мая 2023 г. 15:48
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия

Столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана возобновились в понедельник в столице страны за несколько часов до окончания срока действия семидневного гуманитарного перемирия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал AlHadath. Стрельба слышна в нескольких районах Хартума.

Кроме того, бои идут на юге и западе города Омдурмана. Срок действия режима прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в саудовском городе Джидда, истекает в 21:45 по местному времени. При этом армия и спецназ на прошлой неделе выразили готовность обсуждать продление гуманитарного перемирия.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в столице - Хартуме. По последним данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли не менее 866 мирных жителей.

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