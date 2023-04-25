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В Судане возник острый дефицит продовольствия, воды и лекарств

В Судане возник острый дефицит продовольствия, воды и лекарств В Судане на фоне продолжающихся боевых действий возник острый дефицит продовольствия, воды, топлива и лекарств, цены на эти товары возросли многократно.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 20:49
В Судане возник острый дефицит продовольствия, воды и лекарств

В Судане на фоне продолжающихся боевых действий возник острый дефицит продовольствия, воды, топлива и лекарств, цены на эти товары возросли многократно.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Особенно остро дефицит ощущается в Хартуме и прилегающих к нему областях. Наличные деньги в условиях боевых действий достать непросто. Ранее сообщалось, что банки закрылись, а банковские приложения работают со сбоями.

Сотни тысяч жителей Судана бегут в соседние страны от насилия. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что занимаются вопросами, связанными с беженцами. По их оценкам, из-за боестолкновений около 270 тысяч человек пересекут границы только с Чадом и Южным Суданом. При этом многие направятся в другие страны региона - в Египет, Эритрею, Эфиопию, ЦАР и Ливию, но агентство ООН пока не готово дать оценку, о каком числе беженцев может идти речь.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda kəskin ərzaq, su və dərman çatışmazlığı yaranıb

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