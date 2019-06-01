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В Судане военные открыли огонь по протестующим

​В Судане военные открыли огонь по протестующим
© Reuters

В Хартуме, столице Судана, военная полиция открыла огонь по участникам акции протеста после начавшихся столкновений.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие требовали передать руководство Суданом гражданским властям. Военные пытались разобрать баррикады, которые установили участники протестов.

После этого начались столкновения между протестующими и военными, последние открыли огонь.

По данным агентства, после начала стрельбы сотни демонстрантов укрылись от огня в мечети Джаме Хартум, расположенной неподалёку.

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