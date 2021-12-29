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В Судане в результате обрушения золотого рудника погибло 40 человек

В Судане в результате обрушения золотого рудника погибло 40 человек Свыше 40 человек погибли в результате обрушения золотого рудника в Судане.
Другие страны
29 декабря 2021 г. 13:32
В Судане в результате обрушения золотого рудника погибло 40 человек

Свыше 40 человек погибли в результате обрушения золотого рудника в Судане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в настоящее время спасатели продолжают поисковые работы в надежде найти выживших.

Ранее сообщалось, что на прииске было занято около 46 человек.

Авария на частной золотодобывающей шахте Умм-Дарсая, где разработка золотоносной руды осуществлялась кустарными методами, произошло в районе Эн-Нухуд в штате Западный Кордофан в минувшее воскресенье. Обрушились сразу несколько штолен, что не оставило шансов большинству находившихся под землей горняков выбраться наружу, сообщает Al Arabiya.

Этот прииск уже давно считался аварийным. Так, в январе из-за обрушения породы там погибли четыре шахтера. Ранее власти запретили все работы на руднике, выставив на объекте охрану из местных силовиков. Однако около двух месяцев назад, когда охранники покинули шахту, рабочие вновь проникли туда и продолжили нелегальную добычу.

В Судане на кустарных золотых приисках занято около дух миллионов человек, которые производят примерно 80% всего добываемого в стране драгметалла.

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