В Судане в результате столкновения двух автобусов погибли 27 человек

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек погибли и более 40 получили травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Судане.

Как передает Report, об этом сообщила суданская газета Аs-Sayha.

ДТП с участием двух междугородных автобусов произошло в пятницу вечером на западе страны на трассе между столицей Хартумом и городом Эль-Фашер. По имеющиеся информации, водитель одного из них вылетел на встречную полосу и на большой скорости лоб в лоб столкнулся со вторым транспортного средства, следовавшего в обратном направлении.

Пострадавшие, многие из которых находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницы. Врачи не исключают, что число жертв может возрасти.